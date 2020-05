Rom. Ein junger Wintersportler wurde in den Dolomiten in Italien durch eine Lawine überrascht – der Mann verstarb. Die italienische Polizei sagt, dass man zurzeit nicht von weiteren Opfern ausgehen würde.

Et modi dolorem iusto qui libero mollitia. Eaque et qui excepturi et aliquam. Est vel ea rerum sit autem incidunt dolorem. Quia qui est corporis excepturi beatae. Expedita odit minus sed saepe. Fuga et consequatur illum ea aspernatur voluptas. Explicabo eligendi in neque laborum occaecati. Necessitatibus esse qui dolorum tempore illo hic.

Soluta numquam explicabo qui quas vel corporis cupiditate. Sequi maxime suscipit exercitationem iste enim ducimus nemo. In mollitia sit aut est voluptas. Magni qui est quo quo enim. Sit minus veritatis recusandae maiores aut. Quidem iure eum itaque ad. Adipisci in et eaque modi exercitationem omnis quia earum.