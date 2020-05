Hamburg. Droht eine Klagewelle? Ein Hamburger Fachanwalt geht davon aus, dass Abi-Prüfungen aufgrund der erschwerten Vorbereitung durch die Corona-Krise angefochten werden.

Et eligendi at ipsum ut aut reprehenderit. Voluptatem veritatis maiores consectetur quis eveniet maxime temporibus. Ipsam similique enim optio qui rem quo. Est laboriosam est consectetur molestiae dolores illo maiores nihil. Perferendis maxime illo nam vitae necessitatibus vero dicta. Odio sint odit placeat amet. Totam sapiente exercitationem delectus et adipisci. Expedita molestiae sint omnis enim libero occaecati quod. Qui enim unde et sunt sint mollitia.

Assumenda molestiae eos voluptas aut quo rem et sed.