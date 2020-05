Kassel/Hamburg. Der Tod von CDU-Politiker Walter Lübcke sorgte bundesweit für Aufsehen. Laut Ermittlern war eine von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit getragene völkisch-nationalistische Grundhaltung ausschlagebend für die Tat. Der mutmaßliche Täter Stephan E. soll das Opfer als "Volksschädling" bezeichnet haben.

