„Wie alt bist Du?" Ein Polizist hat den Fünfjährigen bei seiner Spritztour gestoppt.

Scott G Winterton/The Deseret News/AP/dpa

Ogden. Ein Fünfjähriger in den USA hat sich das Auto seiner Eltern geschnappt und ist losgedüst. Auf der Autobahn wird er von der Polizei angehalten wie in einem Dashcam-Video zu sehen ist. Der Junge wollte sich in Kalifornien einen Lamborghini kaufen.