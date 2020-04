Proben für Corona-Tests werden in einem Labor untersucht. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Berlin. Etwa 100.000 Menschen in der Bundesrepublik waren oder sind nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. In anderen Ländern ist die Lage dramatischer, zumindest in Spanien und Italien deutet sich aber auch eine leichte Entspannung an.