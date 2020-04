Wiesnbesucher feiern im Hofbräuzelt auf dem Oktoberfest. Foto: Andreas Gebert/dpa

München. Bis in den Hochsommer wird die Corona-Lähmung sicher dauern. Kann da das Oktoberfest im September beginnen? Die Wiesn-Verantwortlichen in München wollen die Entscheidung so lange wie möglich offen halten.