München. Supermärkte bleiben in Zeiten des Coronavirus geöffnet. Entsprechend bergen sie auch eine Ansteckungsgefahr für Kunden und Angestellte. In einem Münchner Supermarkt wurden Mitarbeiter auf der Suche nach Schutzmaßnahmen kreativ.

In einem Münchner Supermarkt helfen fortan Osterhasen dabei, die nötigen 1,5 Meter Mindestabstand zum Gegenüber einzuhalten. Angestellte haben dort eine niedrige Mauer aus Hunderten goldenen Schokohasen vor der Fleisch-, Fisch- und Käsetheke aufgebaut. So können die Kundinnen und Kunden weiterhin mit genügend Distanz an der Theke einkaufen.

Mehr zum Thema: