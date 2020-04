Hamburg. Den eigenen vier Wänden entfliehen? Das geht während der Corona-Krise nicht, weg träumen ist aber erlaubt. Reisen Sie per Webcam zu einigen der schönsten Orte auf der Welt. Eine Auswahl.

Unsere Webcam-Reise zu den schönsten Orten auf der Welt beginnt in Deutschland an der Nordsee. Für viele Urlauber sind die ostfriesischen Inseln ein Sehnsuchtsort – und das nicht nur in Corona-Zeiten. Doch: aktuell sind die Nord- und Ostseeinseln komplett dicht. Den Panoramablick über Strand und See müssen Sie trotzdem nicht missen.

Borkum: Panoramablick vom Neuen Leuchtturm

Sylt: Ebbe und Flut im Wattenmeer live

Weitläufige Strände und Wattenmeer – das gibt es auch weiter nördlich auf Sylt. Die vor allem bei Hamburgern und Schleswig-Holsteinern hoch im Kurs stehende Ferieninsel bietet zahlreiche Webcams. Verfolgen Sie doch zum Beispiel Ebbe und Flut live von Keitum an der Ostseite aus.





Auch auf einen Wattspaziergang müssen daheimgebliebene Sylt-Fans dieser Tage nicht verzichten. Wattführerin Mandy Thieme nimmt Sie per Handyvideo mit auf Entdeckungstour.

Ostsee: Per Webcam nach Rügen, Usedom oder Warnemünde

Fühlen Sie sich an der Ostsee wohler? Auch dorthin können Sie per Live-Webcam einen Abstecher machen. Zum Beispiel ins Ostseebad Binz auf der Insel Rügen. Behalten Sie am Strand die Seebrücke im Blick. Auch vom Seebad Ahlbeck auf der Insel Usedom gibt es einen Livestream. Per Live-Webcam können Sie außerdem über den Strand vom Seebad Warnemüde schwenken.

Zugspitze: Webcam auf 2050 Meter Höhe

Deutschlands Skigebiete haben wegen der Corona-Krise die Saison vorzeitig beendet. Auf Deutschlands höchsten Berg, die Zugspitze, gelangen Sie aber auch per Webcam. Auf 2050 Meter Höhe können Sie den Blick über Garmisch-Partenkirchen schweifen lassen.

Venedig: Wenige Menschen, kein Schiffsverkehr

Einmal über die Alpen – in das Land, wo das Coronavirus in Europa bislang am schlimmsten gewütet hat: Italien. Zur Eindämmung der Pandemie hat sich die Republik komplett abgeschottet. Das zeigt auch das Straßenbild in Venedig, wo wegen der gelten Sperrmaßnahmen und Ausgangsbeschränkungen nur noch wenige Menschen unterwegs sind. Die sonst mit Touristen geflutete Stadt erholt sich dieser Tage – auch der Schiffsverkehr in den Kanälen ruht.

Lanzarotte: Am Strand von Puerto del Carmen

Immer der Sonne nach: Die Kanarischen Inseln sind zu dieser Jahreszeit ein Garant für sommerliche Temperaturen – wie die Live-Webcam vom Strand in Puerto del Carmen beweist.

Thailand: Leerer Traumstrand von Koh Samui

Verlassen wir Europa und wenden unseren ferneren Reisezielen zu. Asien wird in Corona-Zeiten von Touristen pauschal gemieden. Das betrifft auch die beliebte thailändische Ferieninsel Koh Samui. Traumstrände wie etwa in der Chrystal Bay sind nun deutlich menschenleerer.

USA: Kalifornien, Outer Banks und Hawaii

Wie sieht es an beliebten Stränden und Reiseorten in den USA aus? Auch das können Sie per Live-Webcam herausfinden – einige Beispiele, die Ihr Fernweh mit Sicherheit verstärken werden:

Outer Banks, North Carolina

Clearwater Beach, Florida

Sharp Park Strand in Pacifica, Kalifornien