Verschwörungstheoretiker sind meistens männlich. Sie glauben daran, dass die Geschicke der Welt im Geheimen von wenigen Personen gesteuert werden. Foto: colourbox.de

Osnabrück. Welche Verschwörungstheorie beschäftigt die Menschen am meisten – und wie geht man mit Leuten um, die an so etwas glauben? Darum geht es in der neuen Folge des Podcasts "Coronaland".