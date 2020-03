Die Berliner Charité und das Unternehmen Data4Life bringen einen Online-Fragebogen zwecks Entscheidungshilfe für oder gegen einen Coronavirus-Test heraus. Foto: imago images/Klaus Martin Höfer

Berlin. Eine App der Berliner Charité soll als Entscheidungshilfe für einen möglichen Coronavirus-Test dienen. Die Antworten im Online-Fragebogen können per QR-Code an die Charité übermittelt werden. Die Verantwortlichen erhoffen sich dadurch eine Entlastung in ihrer stark ausgelasteten Untersuchungsstelle.