Gesundheitspersonal mit Schutzkleidung arbeitet auf der Madrider Messe, wo Patienten mit leichten Symptomen des Coronavirus behandelt werden. Foto: Eduardo Parra/Europa Press/dpa

Madrid. Rund 6500 neue Fälle in 24 Stunden - die Corona-Pandemie in Spanien hat eine beängstigende Dynamik entfaltet. Ministerpräsident Sánchez will nun eine Verlängerung des Alarmzustands im Parlament beantragen.