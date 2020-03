Experte erklärt: Was uns fehlt, wenn wir nicht mehr reisen können CC-Editor öffnen

Entspannung in der Hängematte im Park: Dieses Szenario ist derzeit für alle Bundesbürger nicht möglich. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin. Ich reise, also bin ich - aber was, wenn das plötzlich nicht mehr möglich ist? Wegen der Corona-Krise müssen wir alle vorerst zu Hause bleiben. Was macht das mit uns?