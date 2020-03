Keine Ermittlungen nach neun Corona-Toten in Würzburger Pflegeheim CC-Editor öffnen

In einem Würzburger Pflegeheim starben neun Menschen aufgrund des Coronavirus. Foto: imago images/7aktuell

Würzburg. Neun Menschen waren in kürzester Zeit in einem Würzburger Pflegeheim gestorben – alle waren am Coronavirus erkrankt. Weitere Bewohner waren ebenfalls infiziert. Einen Grund, Ermittlungen aufzunehmen, sehen weder Polizei noch Staatsanwaltschaft.