Berlin. Coronavirus-Ansteckungsgefahr hin oder her: Bundeskanzlerin Angela Merkel lässt es sich nicht nehmen, selbst einkaufen zu gehen. Fotos zeigen ihren nur leicht gefüllten Einkaufswagen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel verzichtet auch in der Corona-Krise nicht auf den Einkauf. Wie die "Bild"-Zeitung und RTL am Samstag berichteten, deckte sich die CDU-Politiker am Freitagabend in einem Supermarkt in Berlin-Mitte ein, wo sie laut den Angestellten regelmäßig einkaufe. Sie trug dabei den selben Hosenanzug wie bei ihrer TV-Ansprache, wie Bilder zeigen.

Erst sei Merkel in die Gemüse-, dann in die Feinkostabteilung gegangen, heißt es in den Berichten. Demnach füllte sie ihren Einkaufswagen unter anderem mit Schattenmorellen, Duschgel, Wein – und Klopapier. An der Kasse habe sie mit Karte bezahlt.

