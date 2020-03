WHO-Chef an die Jugend: Ihr seid nicht unbesiegbar CC-Editor öffnen

Ungeachtet der Ansteckungsgefahr durch das neuartige Coronavirus vergnügen sich Dutzende Studenten an einem Strand an der US-Ostküste. Foto: Jason Lee/The Sun News/AP/dpa

Genf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) appelliert an junge Leute, sich während der Corona-Krise an die strengen Ausgangsbeschränkungen zu halten.