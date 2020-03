Alle planbaren Operationen sollen in Deutschland verschoben werden. Foto: dpa/Sven Hoppe

Berlin. Zwar gibt es in Deutschland so viele Betten auf Intensivstationen wie nirgendwo sonst in Europa, trotzdem ist es jetzt wichtig, Plätze für Coronapatienten freizuhalten. Ab Montag sollen alle planbaren Operationen verschoben werden.