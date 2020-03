Berlin. Berufsverbote erteilen und Menschen in Quarantäne wegsperren: In Deutschland gelten strikte Maßnahmen zum Seuchenschutz. Was darf der Staat in Corona-Zeiten?

Schon der Verdachtsfall reicht aus: In Corona-Zeiten darf der Staat Menschen isolieren, unter Quarantäne stellen und sogar wegsperren. Betroffene müssen noch nicht einmal selbst an Covid-19 erkrankt sein, es reicht aus, wenn jemand im nahen Umfeld mit dem Virus infiziert ist. Der Staat kann besonders strikte Maßnahmen zum Seuchenschutz durchsetzen – und unsere Grundrechte empfindlich einschränken. Was nun alles erlaubt ist.

Die genauen Details sind im Infektionsschutzgesetz geregelt. Zuständig sind demnach insbesondere die Länder und Kommunen mit den dortigen Gesundheitsämtern. Ihre Aufgabe ist die Beobachtung und Bekämpfung von Epidemien – wie jetzt bei der flächendeckenden Ausbreitung des Coronavirus.



Covid-19-Fälle: Die Karte zeigt die Anzahl der Menschen, die derzeit in Deutschland nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind.

Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, können die zuständigen Behörden größere Menschenansammlungen verbieten sowie die Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Kitas oder Schwimmbädern veranlassen. Auch vor dem Privatbereich macht das Gesetz keinen Halt. Spürbare Einschränkungen der persönlichen Grundrechte sind möglich. Nach Paragraph 28 des Infektionsschutzgesetzes können Personen verpflichtet werden, ihren Aufenthaltsort nicht zu verlassen. Für bestimmte Orte kann auch ein Betretungsverbot ausgesprochen werden. "Die Grundrechte der Freiheit der Person [...], der Versammlungsfreiheit [...] und der Unverletzlichkeit der Wohnung [...] werden insoweit eingeschränkt", heißt es dazu im Gesetzestext.

Quarantäne: Verweigerer können weggesperrt werden

Den größtmöglichen Eingriff in die persönlichen Grundrechte erlaubt Paragraph 30 des Infektionsschutzgesetzes: Quarantäne für Infizierte, Kranke aber auch Personen, die unter Krankheits- beziehungsweise Ansteckungsverdacht stehen. Wer sich dagegen verwehrt, kann weggesperrt werden. Die Unterbringung erfolgt dann in einem abgeschlossenen Bereich eines Krankenhauses.

Kommt es dennoch zur Flucht, ist sogar Gewaltanwendung zulässig, um einen Infizierten in Gewahrsam zu nehmen und ihn wieder in Quarantäne zu stecken. Als letzte Möglichkeit dürfte sogar von Schusswaffen Gebrauch gemacht werden, erläutert der Kölner Rechtsanwalt Christian Solmecke in einem Presseschreiben.

Menschen in Quarantäne müssen sich auch darüber bewusst sein, dass von ihnen Briefe geöffnet – und zurückgehalten werden können. Auch Gegenstände, mit denen sich ein Erkrankter ein Flucht ermöglichen oder sich selbst verletzen könnte, dürfen eingezogen werden. Gemäß Paragraph 31 des Infektionsschutzgesetzes kann auch ein Berufsverbot für Infizierte verhängt werden. (Lesen Sie dazu: Coronavirus im Job: Darf ich aus Sorge von zu Hause aus arbeiten?)

Solche Anordnungen gelten stets unverzüglich, sie müssen nicht von Gerichten verfügt werden. Allerdings müssen die staatlichen Maßnahmen auch verhältnismäßig sein. Eine räumlich, zeitlich und auf definierte Personen begrenzte Anwendung erschwert es in Deutschland allerdings ganze Ortschaften und Städte abzuriegeln, wie es etwa in China und Italien der Fall ist.

Polizei, Gesundheitsamt oder die Bundeswehr – wer darf Maßnahmen durchsetzen?

Grundsätzlich ist die Zuständigkeit für Zwangsmaßnahmen im Landesrecht verankert. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise, wo die ersten Covid-19-Todesfälle zu verzeichnen waren, sind zunächst die Gemeinden gefordert – also insbesondere Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und Gesundheitsamt. Bei einem größeren Ausmaß geht die Zuständigkeit auf die Kreise und das Land über. Auf Landesebene können Krisenstäbe gebildet werden, die Landesbehörden dürfen nun Weisungen an die örtlichen Einsatzkräfte erteilen.

Bei einer Überforderung der örtlichen Behörden in einer Krisensituation, kann im Ausnahmefällen auch die Bundeswehr eingesetzt werden. Die Soldaten dürfen Amtshilfe leisten und auch hoheitliche Aufgaben übernehmen. Während Bundeswehr-Angehörige somit auch Zwangsmaßnahmen gegen flüchtige Quarantäne-Patienten vollstrecken können, sind freiwilligen Helfern vom Technischen Hilfswerk (THW) oder auch von privaten Hilfsorganisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) hierbei noch die Hände gebunden.