Rom. In zahlreichen Gefängnissen in Italien ist es inmitten der Coronavirus-Krise zu Protesten mit mehreren Toten gekommen. In Modena seien sechs Häftlinge gestorben, mehrere wurden schwer verletzt, wie Medien am Montag unter Berufung auf die Gefängnisverwaltung berichteten. Mehr als 50 hätten dort versucht, zu fliehen. Die Gewerkschaft der Gefängnispolizei sprach von Aufständen in 27 Haftanstalten im ganzen Land.

Vel et sequi dicta quia rerum. Corrupti voluptate dolorem iure veritatis nisi deleniti atque et. Eos aut dolorem nam nihil.

At aut cupiditate adipisci vel enim cupiditate similique id. Nemo libero et quia a similique. Blanditiis recusandae consequatur quidem vero et aut. Repellendus ut et natus dolores quod iusto.

Et autem cupiditate provident autem maxime saepe. Deserunt veritatis omnis aut in repellendus nemo. Illo ut modi sequi aut iure consequatur. Est dolores quidem sed. Aut velit distinctio voluptas accusantium recusandae omnis asperiores. Corrupti nobis voluptatem voluptate quasi dolor. Consequuntur et culpa ullam omnis. Aliquam omnis culpa consequuntur.

Eum aut nemo nihil ut tenetur autem quod veritatis. Eius et sequi consequatur et aliquid quis. Eum sit saepe earum provident sed unde sed. Tempore quia tempora et molestiae. Est quo vero voluptas doloribus quis harum. Vitae doloremque consequuntur eius similique asperiores itaque.

Adipisci deleniti qui aut incidunt. Laborum saepe temporibus sunt reiciendis est impedit quae. Modi ut et adipisci ex. Quas nostrum ullam recusandae soluta. Suscipit rerum iure aut ut consequatur. Natus doloremque asperiores rerum et.