Berlin. In einem spektakulären Video hat Katy Perry kürzlich ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Bei einem Auftritt in Australien hat die Sängerin jetzt einen Wunsch geäußert.

Gerade erst gab US-Sängerin Katy Perry („Dark Horse“) ihre Schwangerschaft bekannt - jetzt hat sie sich bei einem Konzert dazu geäußert, was sie sich wünscht.

„Ich hoffe, es ist ein Mädchen“, sagte die 35-Jährige Medienberichten zufolge während eines Auftritts beim Cricket-Finalspiel der T20-Frauen-Weltmeisterschaft in Melbourne. Im Internet kursiert ein Video von dem Konzert.

In der vergangenen Woche hatte Perry das Geheimnis um ihre Schwangerschaft gelüftet. In einem Video hatte sie sich in einem Hochzeitskleid mit kugelrundem Bauch gezeigt. Dazu schrieb sie: „Lasst mich nur sagen, dass es ein vollbepackter Sommer wird...“

Es gab schon länger Gerüchte, dass die Musikerin und ihr Verlobter, der britische Schauspieler Orlando Bloom (43, „Herr der Ringe“) ein Baby bekommen. Bloom hat bereits einen neunjährigen Jungen aus der Ehe mit Top-Model Miranda Kerr.