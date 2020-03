Vor sechs Jahren (8. März 2014) verschwand die MH370 auf dem Weg von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur nach Peking, an Bord waren 239 Menschen. Foto: dpa/Fazry Ismail/EPA

Vor sechs Jahren verschwindet eine Boeing, mit ihr 239 Menschen an Bord. Für die Angehörigen ein kaum vorstellbarer Schmerz. Was ist auf dem Flug MH370 passiert? Eine alte Theorie wird neu diskutiert.