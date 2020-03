Coronavirus: Schauspieler Samuel Koch in Quarantäne CC-Editor öffnen

Samuel Koch wird jeden Tag von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes kontrolliert. Foto: Henning Kaiser/dpa

Mannheim/Berlin. In Deutschland erkranken immer mehr Menschen an dem neuartigen Coronavirus oder müssen sicherheitshalber in Quarantäne. Nun ist auch Schauspieler Samuel Koch betroffen.