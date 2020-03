Debatte um Schulschließungen in Italien CC-Editor öffnen

Medizinische Mitarbeiter gehen in den Operationssaal. Foto: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Rom. Was tun, wenn alle Schulen zu sind? Und bringt das was gegen die Ausbreitung des Coronavirus? Italien ist in einer dramatischen Lage. Viele Eltern können nicht arbeiten. Und ausgerechnet die, die vor Ansteckungen geschützt werden sollen, müssen jetzt einspringen.