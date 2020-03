Unfall an Straßenbahn-Halt: Verletzte noch in Lebensgefahr CC-Editor öffnen

Der Pkw der Seniorin nahe der Unfallstelle in Essen. Foto: Stephan Witte/KDF-TV & Picture/dpa

Essen. Die Ursache des Unfalls ist weiter unklar. Die Folgen des gestrigen Geschehens an einer Straßenbahn-Haltestelle in Essen sind jedoch furchtbar: Nachdem ein Wagen in eine Gruppe ein- und aussteigender Menschen gefahren war, schweben drei Verletzte in Lebensgefahr.