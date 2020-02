Seniorin fährt in Essen in Menschenmenge: elf Verletzte CC-Editor öffnen

Eine 81-Jährige ist in Essen an einer Straßenbahn-Haltestelle in eine Menschenmenge gefahren. Foto: dpa

Essen. Eine 81-Jährige ist in Essen an einer Straßenbahn-Haltestelle in eine Menschenmenge gefahren.