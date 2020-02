Der Schriftsteller Burkhard Driest ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Foto: dpa/Uwe Zucchi

Berlin. Der Schauspieler und Autor Burkhard Driest ist tot. Driest sei am Donnerstag nach langer Krankheit in Berlin im Alter von 80 Jahren gestorben, teilte seine Familie am Freitag mit.