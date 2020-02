Volkmarsen: Ermittlungen in alle Richtungen CC-Editor öffnen

Kerzen stehen nach dem ökumenischen Gottesdienst an der Kirche St. Marien. Am Vortag war 29-Jähriger mit seinem Auto in einen Karnevalsumzug gerast. Foto: Swen Pförtner/dpa

Frankfurt/Main. Die Ermittlungen nach der Gewalttat in Nordhessen mit mehr als 60 Verletzten laufen weiter auf Hochtouren - und gehen in alle Richtungen. Was waren die möglichen Beweggründe des Tatverdächtigen?