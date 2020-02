Nachdem ein Mann in Volkmarsen in einen Fastnachtsumzug gefahren ist, melden sich immer mehr Opfer bei der Polizei. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Volkmarsen. Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag in eine Zuschauermenge beim Fastnachtsumzug in Volkmarsen gefahren. Nach Polizeiangaben wurden 61 Menschen verletzt, darunter 20 Kinder. Der 29-jährige Fahrer wurde festgenommen. Offen ist die Frage: Was war sein Motiv?