Köln/Düsseldorf/Mainz. Nach den Absagen wegen schlechten Wetters am Wochenende wollen die Narren am Rosenmontag feiern. Dabei wird auch den Opfern des rassistisch motivierten Anschlag in Hanau gedacht.

Mit den Rosenmontagszügen erreicht der Straßenkarneval an diesem Montag seinen Höhepunkt. Dabei werden die satirischen Wagen 2020 vielleicht noch politischer als sonst. Auch der erst wenige Tage zurückliegende mutmaßlich rechtsextremistische Anschlag von Hanau soll im Kölner und im Düsseldorfer Zug aufgegriffen werden.

Statement der Narren

"Wir werden das Thema, so schrecklich und traurig es ist, närrisch kommentieren", sagte der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly der Deutschen Presse-Agentur. "Unsere politischen Werte werden in ihrem Kern angegriffen, das kann der Düsseldorfer Karneval nicht verschweigen. Wir haben es uns immer schon zur Aufgabe gemacht, alles, was in der Luft liegt, was die Menschen bewegt, auch aufzugreifen. Wir bedienen ja nicht nur die schönen Seiten, wir machen nicht nur Schunkelei, sondern wir fangen ein, was die Menschen gerade fühlen, wie die Kollektiv-Psyche aufgestellt ist."

Welche Bedeutung haben die Rosenmontagszüge? Tradition Rosenmontagszug Die Rosenmontagszüge sind eine Kölner Erfindung. Im Winter 1822/23 setzten sich in einem Weinhaus einige grundsolide Vertreter der Kölner Oberschicht zusammen und überlegten, wie das bis dahin rohe Fastnachtstreiben domestiziert werden könnte. Ihr Vorbild war der kultivierte venezianische Karneval. Deshalb importierten sie als erstes den Namen und tauften die Fastnacht in Karneval um. Als Zweites erfanden sie einen romantischen Maskenzug. Wahrscheinlich wurden sie dabei von Triumphzügen der Fürsten und Feldherren inspiriert, vor allem aber von der jährlichen Fronleichnamsprozession der katholischen Kirche. Zur Organisation des Zuges bildeten die Initiatoren im Januar 1823 ein "festordnendes Comité für die Carnevalslustbarkeiten". Obwohl bis zum Rosenmontag nur noch zwei Wochen Zeit waren, gelang den Organisatoren schon mit dem ersten Zug ein großer Erfolg. Im folgenden Jahr waren an den Karnevalstagen schon alle Zimmer in sämtlichen Gasthäusern der Stadt ausgebucht. Deshalb dauerte es auch nicht lange, bis andere Städte das Kölner Vorbild kopierten. Vor 175 Jahren, am Rosenmontag 1845, erlebte Köln eine Sensation: Zwei konkurrierende Karnevalszüge zogen durch die Stadt. Den einen hatte die reaktionäre große Carnevalsgesellschaft ausgerüstet, den anderen die progressive Allgemeine Carnevalsgesellschaft.

Weitere Themen sind zum Beispiel der Machtkampf in der CDU und der Klimawandel. Auf einem Kölner Wagen hängen Fridays-for-Future-Aktivisten an den Spitzen des Doms – der Rest ist im Wasser versunken. Auch US-Präsident Donald Trump ist wieder mit von der Partie: in Köln als Horrorclown, in Mainz als römischer Kaiser Nero.



Spielt das Wetter dieses Mal mit?

Wettermäßig wurden zunächst keine Probleme erwartet. Am Sonntag hatten Sturmböen zur Absage vieler Karnevalsumzüge geführt, unter anderem der Schull- un Veedelszöch in Köln. In Düsseldorf wurde das beliebte Kö-Treiben abgesagt. Die großen Rosenmontagszüge in Köln, Düsseldorf und Mainz galten aber als nicht bedroht - der Wind sollte abflauen. Allerdings könnte es nass werden.

"Die Jecken sollten sich vielleicht ein wasserdichtes Kostüm anziehen oder sich mit einer Mütze schützen", sagte Andreas Friedrich, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).