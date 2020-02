Paderborns Streli Mamba. Foto: dpa/Friso Gentsch

München. Die 14 Monate alte Nichte von Paderborns Fußballprofi Streli Mamba kollabierte am Freitagabend in der Allianz Arena. Nach Reanimationsversuchen wurde das Mädchen mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden und starb.