Zwei Kinderleichen in Auto gefunden – Mutter stürzte in den Tod

In Bayern hat sich eine Mutter mutmaßlich in den Tod gestürzt. Die Polizei findet in ihrem Auto zwei Kinderleichen. Symbolbild: picture alliance/dpa

Manching. Grausamer Fund in Bayern: Ein Mutter ist mutmaßlich in suizidaler Absicht ein Treppenhaus hinunter gestürzt. In ihrem Auto findet die Polizei ihre beiden Kinder – sie sind tot.