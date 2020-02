Nordhausen/Weimar. Bei einem Fundobjekt nahe der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora handelt es sich wohl um einen selbstgebastelten Feuerwerkskörper, wie die Polizei mitteilt. Die Ermittlungen richten sich zunächst gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Bei dem nahe der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora im thüringischen Nordhausen gefundenen Sprengkörper handelt es sich laut Polizei augenscheinlich um einen selbstgebastelten Feuerwerkskörper mit Zündschnur. Kriminaltechnische Untersuchungen ergaben, dass das Objekt beim Entzünden zu massiven Verletzungen am Körper hätte führen können, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Konkrete Hinweise auf ein politisches Tatmotiv gebe es derzeit nicht.

Staatsschutz eingeschaltet

Aufgrund der Nähe zur Gedenkstätte sei aber auch der Staatsschutz eingeschaltet worden. Die Ermittlungen richten sich zunächst gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Spezialisten werteten derzeit noch weitere Spuren aus, sagte eine Polizeisprecherin.

Weiterlesen: Tödliche Schüsse in Hanau – Was wir wissen und was nicht



Am 19. Januar hatte ein 15-jähriger Junge in der Nähe der Gedenkstätte den verdächtigen Gegenstand in einem Waldstück entdeckt. Der Vater des Jungen gab das Päckchen bei der Polizei Nordhausen ab. Die Polizei geht davon aus, dass es wohl höchstens einige Wochen am Fundort lag. So haben sich auch erste Vermutungen, es könne sich um zündunfähigen alten Industriesprengstoff handeln, nicht bestätigt - an die Gedenkstätte grenzt ein heute stillgelegter Tagebau.

Mittelbau-Dora war ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar. Die Nationalsozialisten zwangen mehr als 60.000 Menschen, dort zwischen 1943 und 1945 für die deutsche Rüstungsindustrie unter unmenschlichen Bedingungen zu arbeiten. Jeder dritte von ihnen starb.