Frau stirbt nach Auseinandersetzung in Neumarkt

Eine Frau ist nach einer Auseinandersetzung in Neumarkt in der Oberpfalz gestorben. Foto: PFAE/Schreiner/-/dpa

Neumarkt/Oberpfalz. Am Nachmittag werden Rettungsdienst und Polizei zu einem Supermarkt in der Oberpfalz gerufen. Wenig später ist eine Frau tot, zwei Männer sitzen in Polizeigewahrsam.