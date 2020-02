Harvey Weinstein verlässt das Gerichtsgebäude. Foto: Seth Wenig/AP/dpa

New York. Das Schicksal von Harvey Weinstein liegt in den Händen von zwölf Laien. Die Geschworenen in dem aufsehenerregenden Prozess sollen sich am Dienstag zur Urteilsfindung zurückziehen - der Ausgang ist offen.