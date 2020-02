Hochwasser-Risiko in Großbritannien: Regierung in der Kritik CC-Editor öffnen

Ein Fahrrad versinkt an der Lendal-Brücke in York. Sturm „Dennis“ hatte enorme Regenmengen mitgebracht. Foto: Craig Brough/XinHua/dpa

Tenbury Wells. Sturm „Dennis“ hatte am Wochenende enorme Regenmengen mitgebracht. In einigen Regionen regnete es an einem Tag so viel wie sonst im Monatsdurchschnitt.