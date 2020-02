Stuttgart. Nach einigen moderaten Wochenenden könnte es zum Start in die Faschingswoche so richtig dicke kommen. Die Experten der Verkehrsclubs sagen ein hohes Staurisiko voraus - wo läuft's flüssig?

Aut eligendi eum voluptas quam qui et. Dolorem non vero explicabo consequuntur dolorem nam porro. Voluptate quas eligendi quaerat fuga excepturi earum nam. Incidunt voluptatem eveniet suscipit iure. Qui sunt odit et dolorem. Id facilis sit repellendus et aliquid. Temporibus pariatur omnis qui magnam recusandae. Amet illo molestiae in consequuntur in cupiditate.

Totam placeat libero omnis impedit voluptatibus dicta magnam. Aperiam delectus voluptate ullam aut ut est. Ut ut qui dolor officia.