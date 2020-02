Die Feuerwehr musste den kleinen Jungen aus seiner misslichen Lage befreien. Symbolfoto: Gerd Schade

München. Aufregender Einsatz um einen kleinen Jungen: Ein Vierjähriger blieb in München mit seinen Fingern in einem Sitz an einer Bushaltestelle stecken. Die Feuerwehr musste mit einem Trennschleifer anrücken.