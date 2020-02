Bei einer Verurteilung könnte der 67-Jährige den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

New York. Die Anklage will Harvey Weinstein lebenslang hinter Gitter bringen - heute ist ihre letzte Chance, die Jury bei dem spektakulären Vergewaltigungsprozess in New York zu überzeugen.