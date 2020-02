Harvey Weinstein (Mitte l) in Begleitung seiner Anwältin Donna Rotunno. Foto: Richard Drew/AP/dpa

New York. Harvey Weinstein könnte in seinem Vergewaltigungsprozess, einem Meilenstein der MeToo-Bewegung, zu lebenslanger Haft verurteilt werden. Seine Anwältin sät in ihrem Plädoyer Zweifel an den Zeugen: Ihr Mandant sei komplett unschuldig.