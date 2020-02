Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Foto: dpa/Carsten Rehder

Karlsruhe. Bewaffnet mit Spielzeugpistolen und in einer der US-Ermittlungsbehörde FBI nachempfundenen Schutzweste stieg ein Mann in die Stadtbahn in Karlsruhe. Jetzt muss er mit einer Anzeige rechnen.