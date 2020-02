Warum eigentlich "Sabine"? So benennen Sie einen Sturm nach sich CC-Editor öffnen

Das aktuelle Sturmtief heißt "Sabine". Foto: dpa/Danny Lawson

Berlin. Der Name "Sabine" ist durch das aktuelle Sturmtief in aller Munde. Wer seinen eigenen Namen auf der Wetterkarte sehen will, kann eine Patenschaft übernehmen.