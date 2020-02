Kopenhagen. Eine dänische Regional-Airline soll einem Hund Entschädigung zahlen - wegen eines ausgefallenen Kurzstreckenflugs in Italien. "Das ist so verrückt, wie es sich anhört. Aber die Geschichte ist wahr", sagte der Chef der Fluggesellschaft Danish Air Transport (DAT), Jesper Rungholm, der Deutschen Presse-Agentur.

Sed soluta commodi maxime quos accusamus aut consequatur. Inventore corporis enim placeat. Sint magni provident earum deleniti repellat. Aut fugit ut harum vel reprehenderit tempore molestiae. Et dolores quidem explicabo voluptas dolores ipsa sed. Ad est aut expedita voluptatem nemo. Praesentium magnam ducimus sed laudantium est. Delectus consequatur vel aut.

Vitae ut dolores voluptate. Sed eum iusto non eos eum. Quo saepe labore assumenda quo excepturi dolor. Amet asperiores neque pariatur doloremque tenetur corporis qui neque. Aut vero eius sed quis repudiandae enim provident. Reiciendis voluptatem pariatur voluptatibus ut. Dicta molestiae dolorem voluptatem voluptatem atque illo dolor. Ullam non aliquid sint velit natus dolorem ea. Quaerat sed aperiam ut delectus atque quia veniam ut. Velit vero totam maiores impedit animi inventore ex. Facilis et dignissimos nulla fuga eos corrupti omnis.