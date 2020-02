Stockholm. In Schweden ist ein Feuer in einer Grube ausgebrochen. 130 Mitarbeiter befinden sich in Rettungskammern und sollen nach und nach aus dem Werk geholt werden.

Dutzende Bergarbeiter haben sich wegen eines Feuers in einer Grube in Schweden in Schutzräume gerettet. Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich in rund 850 Metern Tiefe in der Garpenburg-Grube Rauch gebildet, nachdem eine Maschine in Brand geraten sei, sagte ein Sprecher des zuständigen Bergbauunternehmens am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. 130 Mitarbeiter befänden sich in Rettungskammern und an weiteren Plätzen unter Tage, die für solche Situationen vorgesehen seien. Es gebe zunächst keine Berichte über Verletzte. Die Polizei sprach zunächst von 70 bis 80 Menschen, die die Schutzräume des Bergwerks aufgesucht hätten.

Bergungsaktion läuft

Die Grube liegt rund 170 Kilometer nordwestlich von Stockholm. Der schwedische Fernsehsender SVT berichtete unter Berufung auf den Einsatzleiter vor Ort, die Arbeiter sollten nach und nach mit den Aufzügen aus dem Werk geholt werden.