Zwei Tote bei Zugunglück in Italien

Ein Teil des Schnellzugs Frecciarossa, der in der Nähe von Lodi in Norditalien entgleiste. Foto: Italian Police/AP/dpa

Rom. Am frühen Morgen entgleist ein Hochgeschwindigkeitszug in Norditalien. Es gibt Tote und Verletzte. Am Unfallort liegen die Trümmer weit verstreut.