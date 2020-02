Hannover. Erst nur Pfleger, nun auch Ärzte: Der Marburger Bund ruft an bundesweit 23 Universitätskliniken am Dienstag zu einem ganztägigen Warnstreik auf.

Die Arbeitsniederlegungen an den Universitätskliniken in Schleswig-Holstein gehen weiter. Pflegekräfte setzen am Dienstag ihren zweitägigen Warnstreik fort. Außerdem treten Ärzte für 24 Stunden in den Warnstreik, parallel zur Fortsetzung der Tarifverhandlungen ihrer Gewerkschaft Marburger Bund mit den Ländern. Zur Teilnahme an einer zentralen Kundgebung in Hannover haben sich laut Marburger Bund 250 UKSH-Mediziner angemeldet. Insgesamt 1600 Ärzte an bundesweit 23 Universitätskliniken sind aufgerufen, einen Tag lang nicht zu arbeiten.



Laut Marburger Bund hat das UKSH die von ihm angebotene Notdienstvereinbarung unterzeichnet. Vorgesehen sei die übliche Wochenendbesetzung. Notfälle würden in gewohnter Weise behandelt, ebenso alle bereits stationär aufgenommenen Patienten. Der Marburger Bund fordert eine verlässliche Dienstplangestaltung, eine Begrenzung der Bereitschaftsdienste und eine Gehaltserhöhung von sechs Prozent.

Überlastung mit System?

Am Montag hatten sich hunderte Pflegekräfte in Kiel und Lübeck an dem Warnstreik beteiligt. Die Gewerkschaft Verdi verlangt 420 Mitarbeiter mehr, um eine angemessene Pflege zu gewährleisten. Das Klinikum hat bisher 182 Mitarbeiter mehr angeboten. Laut UKSH sind im Klinikum insgesamt rund 3300 Pflegekräfte beschäftigt.

Von seinem Warnstreik-Aufruf hatte Verdi nur die stationären Kinderbetten und die geschlossenen Bereiche am Zentrum für integrative Psychiatrie ausgenommen. Die sechste Verhandlungsrunde in dem Tarifstreit ist für diesen Donnerstag und nächsten Montag angesetzt. Nach Einschätzung von Verdi sind die Mitarbeiter völlig überlastet.

Das gilt laut Marburger Bund oft auch für Ärzte. "Überlange Arbeitszeiten, eine hohe Anzahl an Zusatzdiensten und viele Überstunden sind kennzeichnend für die Arbeit in den Unikliniken", sagte der Landesvorsitzende Michael Wessendorf. Vor allem die vielen Nacht- und Wochenenddienste raubten Zeit für Erholung, körperlichen Ausgleich und Fortbildung.