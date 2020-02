Einbrecher rasen mit Auto in Juweliergeschäft CC-Editor öffnen

Einbrecher haben einen Juwelier in München überfallen und mit einem Auto das Schaufenster zertrümmert. Foto: dpa/Peter Kneffel

München. Mit einem Auto sind Einbrecher in München in ein Juweliergeschäft gerast und haben Beute in Millionenhöhe gemacht.