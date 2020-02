Eukalyptus in rauen Mengen: "Fünf-Sterne-Hotel" für gerettete Koalas CC-Editor öffnen

Ian, ein australischer Koala, der einen Buschbrand mit leichten Verletzungen überlebt hat, sitzt auf einem Baumstamm in dem so genannnten "Fünf-Sterne-Hotel" für gerettete Koalas der Australischen Nationaluniversität. Er hat Atemwegsprobleme, nachdem er während der Buschfeuer Rauch eingeatmet hatte, und sein Pelz wurde vom Feuer versengt. Das Tier ist immer noch verstört. Foto: Subel Bhandari/dpa

Canberra. Den verheerenden Buschbränden der vergangenen Wochen sind sie mit knapper Not entronnen. Jetzt haben 20 Koalas in einem Gebäude der Australischen Nationaluniversität in der Hauptstadt Canberra ein Zuhause gefunden.