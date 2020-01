Die Röntgenaufnahmen (nach rechts gekippt) zeigen die sogenannten Bodypacks (dunkel) im Körper des Mannes (hell die Wirbelsäule). Foto: Hauptzollamt München

München. Beim sogenannten Bodypacking werden Drogen in unverdaulichen Behältnissen verschluckt, um sie an der Zollkontrolle vorbeizulotsen. In München ist so ein Fall aufgeflogen.