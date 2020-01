Unfallfahrer von Südtirol kommt in Hausarrest – in ein Kloster CC-Editor öffnen

Das Kloster Neustift im Eisacktal bei Brixen: Die dortige Stiftskellerei zählt zu den ältesten aktiven Weinkellereien der Welt. Foto: imago images/Camera47/Eberhard Thonfeld

Bozen. Am frühen Morgen des 5. Januar war ein 27 Jahre alter Südtiroler in Luttach betrunken in eine Gruppe junger Deutscher gerast. Nun soll der Mann vorerst in ein Kloster verlegt werden.