Frau vor Zug gestoßen: Richter schicken Täter in Psychiatrie MEC öffnen

Blumen und Kerzen an Gleis eins des Bahnhofs von Voerde. Foto: Marcel Kusch/dpa

Duisburg. Eine Frau wird am Bahnhof in Voerde von einem Mann völlig unvermittelt vor einen fahrenden Zug gestoßen. Der Täter ist ein schwer kranker Mann. Jetzt steht fest: In Freiheit soll er vorerst nicht mehr kommen.