SEK-Einsätze in NRW: Sechs Festnahmen in der Rockerszene MEC öffnen

Polizeibeamte und SEK-Mitglieder betreten ein Haus in Dortmund. Foto: Kai Uwe Hagemann/dpa

Hagen. Am frühen Morgen durchsuchen Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen in mehreren Städten Objekte. Sechs Rocker werden festgenommen.